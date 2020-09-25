2020/09/25 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي زارتنا الرفيقة أم أيمان، ثمينة ناجي يوسف، وجلسنا أياما وليالي نتذكر ونسجل عن حياة الرفيق الشهيد أبو علي، أبو إيمان، حسين الرضي، سلام عادل، (عمار) الأمين العام للحزب الشيوعي الذي أعدم وعذب بوحشية كشفت طبيعة جلاديه القتلة أثر اعتقاله يوم 02/19 بعد أحد عشر يوما من انقلاب 8 شباط/ فبراير عام 1963 والذي أعلن عن تصفيته في 6 آذار/ مارس من العام نفسه.



أي بعد أسبوعين من التعذيب وتقطيع جسده.



ونقل عن عضو لجن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمات من دفتر الأحوال... (19) - كاظم الموسوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمات من دفتر الأحوال... (19) - كاظم الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).