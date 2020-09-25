إصابة 4 أشخاص في عملية طعن قرب “شارلي إيبدو” في فرنسا واعتقال المهاجم

2020/09/25 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب أربعة أشخاص بعملية طعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس، اثنان منهم في حالة خطرة.

وذكرت الشرطة الفرنسية أنها قامت بفرض طوق أمني حول مقر الهجوم إثر الاشتباه بوجود عبوة في المكان، مؤكدة إلقاء القبض على مشتبه به بتنفيذ العملية، وتجري بحثا عن شخص آخر.

وتأتي حادثة الطعن بموازات جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في عام ألفين وخمسة عشر والذي أودى بحياة اثني عشر شخصا.

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