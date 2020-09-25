2020/09/25 | 17:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهند علي: علمت بإصابتي بفيروس كورونا اليوم ولا أعاني من أعراض سوى ارتفاع درجة الحرارة في جسمي وسأخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/25 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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