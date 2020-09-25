الكهرباء: قرب إضافة 3000 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية

2020/09/25 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، قرب إضافة 3000 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الكهرباء تعمل على إدخال ما يقارب 3000 ميكا واط جديدة إلى المنظومة من خلال وحدات ومحطات إنتاج ستدخل للعمل قريبا، وستكون من ضمن الاستعدادات للعام الجديد".

وأشار العبادي إلى أن "الجانب الأميركي مدد إعفاء العراق 60 يوماً لاستيراد الغاز، مبينا أن "الإدارة الأميركية ترى الإعفاء فرصه للعراق أن يعمل على تأهيل حقول الغاز وضمان خطة وقودية لتشغيل محطات الإنتاج".

وأكد "العمل على تنويع مصادر الطاقة كالمضي بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار".

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