توقعات إسرائيلية بانضمام السودان وعُمان للتطبيع الأسبوع المقبل

2020/09/25 | 17:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن السودان وسلطنة عمان يجريان محادثات مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف التوقيع على اتفاقات تطبيع، سيراً على نهج الإمارات والبحرين.

وأضافت الصحيفة أن الخرطوم ومسقط تجريان اتصالات وصفتها الصحيفة بأنها “متقدمة” مع تل أبيب عبر وساطة مكثفة من الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى إعلان عن “اتفاقيات سلام” في الأسبوع المقبل.

واستحضرت الصحيفة في هذا السياق تصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، التي قالت الثلاثاء الماضي إن دولة عربية إضافية ستنضم قريباً لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وكانت القناة الإسرائيلية “أي 24” قد ذكرت في تقرير لها قبل يومين أنه يتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لقاء مع رئيس مجلس السيادة المؤقت في السودان، عبد الفتاح البرهان، في الأيام القريبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان شهدت تطوراً في السنوات الأخيرة، وأن السلطنة أوفدت عام 2016 ممثلاً دبلوماسياً للمشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس.



وبعد ذلك بعامين قام رئيس حكومة الاحتلال بزيارة إلى سلطنة عمان التقى خلالها بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأعلن نتنياهو بعد الكشف عن الزيارة أنه تلقى من السلطان الراحل موافقة عمانية بالسماح للطائرات الإسرائيلية المدنية بالمرور من أجواء السلطنة.

وأضافت “معاريف” أن الأيام الأخيرة شهدت تطوراً في الاتصالات بين سلطنة عمان ودولة الاحتلال وأنه تم الاتفاق على نشر بيان مشترك للتوصل إلى اتفاق تطبيع يتم في الأسبوع المقبل، أو في حال وجود عقبات فنية أن يتأجل إلى الأسبوع الذي يليه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، في وقت سابق، إنه يتوقع انضمام 7 أو 8 دول عربية إلى التطبيع مع إسرائيل، بعدما أشار إلى انطلاق مشاورات معها.

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