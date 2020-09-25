درجات الحرارة تتلاعب بأعصاب العراقيين… عودة جديدة لــ”اسبوع ملتهب” يعقبه “انفراجة منتظرة”

2020/09/25 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي المعروف صادق عطية، اليوم الجمعة، تعرض العراق الى موجة حر قصيرة تستمر لغاية نهاية الاسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على “فيسبوك” ان “صراع الكتل الباردة والحارة في الطبقات العليا من الجو ، والقوي يفرض نفسه، وانخفاض الحرارة تأجل قليلا”.

واضاف ان “حاجز (بلوك) لمرتفع جوي شبه مداري منع توغل الاخدود البارد نحو بلاد الشام والعراق والذي كان متوقعا بداية الاسبوع وبالتالي موجة حارة قصيرة تستمر عدة ايام”.

واردف عطية ان تلك الموجة “تنتهي بانسحابها تدريجيا وتوغل هواء بارد من جهة الشرق في الطبقات العليا ليؤثر على العراق والخليج نهاية الاسبوع و ليعيد درجات الحرارة الى معدلاتها”.

وتابع بالقول ان الهواء البارد “يسبب هطول زخات من الامطار نهاية الاسبوع في جنوب وشرق وشمال العراق والكويت واجزاء من شمال شرق السعودية”.

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