إسرائيل تشدد إجراءات ثاني عزل عام وخلاف بين نتنياهو ومعارضيه على قيود الاحتجاج

2020/09/25 | 17:41 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تل أبيب (رويترز) - شددت إسرائيل إجراءات عزل عام يوم الجمعة على مستوى البلاد لمكافحة كوفيد-19 بينما اتهم منتقدون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة كبح احتجاجات مناهضة لطريقة معالجته للأزمتين الصحية والاقتصادية.افراد من الشرطة الاسرائيلية يتجولون في سوق بالقدس خلال تشديد إجراءات عزل عام في اسرائيل لمكافحة كوفيد-19 يوم الجمعة.تصوير: رونين زفولين - رويترز.وقررت حكومة نتنياهو يوم الخميس تشديد إجراءات عزل عام مفروضة لثلاثة أسابيع بدأت في 18 سبتمبر أيلول، بما يجبر أغلب المواطنين على البقاء في المنازل، إذ جرى إغلاق أغلب الشركات والأعمال وفرض قيود إضافية على التجمع لأداء الصلوات خلال موسم عطلات يهودية.وسعت الإجراءات أيضا إلى تقييد تجمع المواطنين للاحتجاج على مسافة كيلومتر واحد من منازلهم، وهو ما من شأنه أن يوقف فعليا الاحتجاجات المستمرة خارج مقر إقامة نتنياهو بشأن تعامله مع الاقتصاد والوباء ومزاعم الفساد.وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.لكن البرلمان أخفق في الاتفاق على هذا الإجراء قبل دخول موعد إجراءات العزل المشددة حيز التنفيذ يوم الجمعة مما يعني أن المظاهرات الأسبوعية خارج مقر إقامة نتنياهو يمكن أن تستمر.* خلاف حكومي في محاولة لتخطي البرلمان، دعا حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو في وقت سابق مجلس الوزراء للموافقة على ”قواعد تنظيمية طارئة لبضعة أيام لمنع المظاهرات الحاشدة التي يتجاهل المشاركون فيها قواعد الإغلاق وتتعرض فيها أرواح كثيرة للخطر“.ولم يتضح إن كانت إجراءات ليكود الطارئة ستحظى بموافقة مجلس الوزراء.وقال وزير الدفاع بيني جانتس إن حزبه أزرق أبيض ”لن يسمح باستخدام إجراءات طارئة لمنع المظاهرات“.وكتب على تويتر ”القرار المتعلق بتشديد إجراءات العزل العام يهدف لوقف انتشار الفيروس وليس لمنع الاحتجاجات“.ودون ذكر القيود على الاحتجاجات، دافع نتنياهو يوم الخميس عن الإجراءات الجديدة وقال إن المواطنين لم يلتزموا بإرشادات التباعد الاجتماعي.وقال نتنياهو في تصريحات علنية ”استفيقوا.فاض الكيل...نحن نعيش في واقع مختلف.نحتاج لأن نفعل شيئا ويجب أن نفعله على الفور.عزل عام مشدد خاصة وقت العطلات حيث ستكون الخسائر الاقتصادية أقل بكثير“.وأظهر مسح نشره معهد إسرائيل للديمقراطية المستقل يوم الأربعاء أن 27 بالمئة فقط من المواطنين يثقون في طريقة نتنياهو في التعامل مع أزمة كورونا.وفرضت إسرائيل أول عزل عام في أواخر مارس آذار ثم خففته في مايو أيار مع تراجع الحالات.لكن حالات الإصابة اليومية عادت للزيادة في الأسابيع الماضية ووصلت لما يفوق سبعة آلاف يوميا.إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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