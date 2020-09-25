اقليم كوردستان يعلن حصيلة الاصابات بفيروس كورونا

2020/09/25 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 706 إصابات جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (25 ايلول 2020)، إنها "أجرت 4739 فحصا جديدا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الفحوصات الكلية إلى 443024 فحصا".

وأضافت،أنها "سجلت 706 إصابات جديدة توزعت كما يأتي: أربيل 250، السليمانية 113، كرميان 32، رابرين 15، دهوك 265، حلبجة 31".

واوضحت، ان "حالات الشفاء الجديدة بلغت 521 حالة، منها في 194 في أربيل،31 السليمانية، 29 كرميان، 8 رابرين، 226 دهوك، 33 حلبجة".

كما واعلنت الوزارة تسجيل 25 حالة وفاة جديدة وكما يلي: أربيل 4، السليمانية 11، رابرين 4، دهوك 6.





جدير بالذكر ان مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان ارتفع إلى 44695 منها 28674 حالة شفاء و1617 وفاة، فيما لايزال 14404 مصابين، يتلقون العلاج في المستشفيات.

ا.ح

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