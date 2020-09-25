2020/09/25 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن نادي اربيل الرياضي، فسخ عقد لاعبه محمد دلاور بسبب وجود مشاكل عائلية لدى اللاعب.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية لنادي اربيل ، قررت فسخ العقد مع لاعب محمد دلاور بالتراضي بين الطرفين”.

واضاف ان “اللاعب محمد دلاور، هو من تقدم بطلب فسخ العقد بسبب وجود بعض المشاكل الشخصية و العائلية”.

يذكر ان اربيل جدد عقد لاعبه شيركو كريم لموسم اخر.



انتهى/ 25ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاكل عائلية تدفع لاعب اربيل لفسخ عقده بالتراضي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاكل عائلية تدفع لاعب اربيل لفسخ عقده بالتراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).