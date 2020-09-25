بالجدول.. تعرف على رحلات الناقل الوطني العراقي ليوم غد السبت

2020/09/25 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة يس عراق، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم السبت الموافق 26-9-2020.

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