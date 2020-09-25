2020/09/25 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الجمعة، عن تمكنها من القبض على احد تجار المخدرات في المدينة وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة.وقال قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شخص بتهمة الترويج للمواد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تلقي القبض على مروج للحبوب المخدرة المركز الخبري الوطني.

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