صحة كردستان تنشر الموقف الوبائي اليومي: 706 إصابات و 25 حالة وفاة

2020/09/25 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – درافت

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، وفاة 25 مُصاباً بفيروس كورونا، وتسجيل 706 اصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 ايلول 2020)، انها "اجرت 4739 فحصا جديدا بواقع: 1679 اربيل ، 716 السليمانية، 89 كرميان، 52 رابرين، 2158 دهوك، 45 حلبجة".

ونوه البيان الى "تشخيص 706 اصابات جديدة وكالاتي: 250 اربيل ، 113 السليمانية، 32 كرميان، 15 رابرين، 265 دهوك، 31 حلبجة".

واشار الى "تعافي 521 مصابا وما يأتي: 194 اربيل ، 31 السليمانية، 29 كرميان، 8 رابرين، 226 دهوك، 33 حلبجة".

وتابع البيان انه "تم تسجيل 25 حالة وفاة موزعة على النحو الاتي: 4 اربيل ، 11 السليمانية، 4 رابرين، 6 دهوك".

واجمل البيان عدد الاصابات الكلي منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الان بـ44695 مصابا بينما اكتسب 286774 الشفاء التام لايزال 14404 تحت العلاج توفي 1617 مصابا.

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