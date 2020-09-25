تقترب من 42 الف إصابة بكورونا… الرصافة تسجل “حصيلة مرتفعة” للإصابات بـ24 ساعة

2020/09/25 | 17:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي، في بيان ، إن المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 597 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

159 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 36 حالة

قطاع البلديات الثاني 7 حالات •

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قطاع الشعب 21 حالة

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قطاع الرصافة 39 حالة

قطاع المدائن 16 حالة

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قطاع البلديات الاول 5 حالات

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قطاع الصدر 19 حالة .

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قطاع بغداد جديدة 36 حالة

478 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 41946 توفي منهم 1235 للاسف فيما اكتسب الشفاء 35838 ومتبقي قيد العلاج 4873”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

واعلن الساعدي شفاء 378 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 35838 حالة.

وقال ان “صحة الرصافة سجلت اكتساب 378 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 176 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 29 حالة شفاء في منطقة النهروان .



و22 حالة شفاء في منطقة العبيدي .



و21 حالة شفاء في منطقة الشعب .



و20 حالة شفاء في منطقة حي النصر .



و9 حالة شاء في منطقة جسر ديالى .



و 16 حالة شفاء في منطقة المشتل .



و 13 حالة شفاء في منطقة حي اور .



و 9 حالات شفاء في منطقة حي تونس .



و 8 حالات شفاء في منطقة الكفاءات ومثلها في زيونة وكذلك الكريعات .



و 7 حالات شفاء في منطقة شار فلسطين ومثلها في بغداد جديدة .و5 حالات شفاء في منطقة الكفاح .و 3 حالات شفاء في منطقة الجادرية ومثلها في البياع .



وحالتين شفاء في كل من ابو دتشير وصحة بابل .

واضاف المدير العام ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”

واوضح ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافاد ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 35838 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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