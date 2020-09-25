حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 341 ألفًا

2020/09/25 | 18:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي الخاص بإصابات فيروس كورونا ليوم الجمعة المصادف 25 أيلول/سبتمبر 2020.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "أجرت 20662 فحصًا وسجلت 68 وفاةً و4593 إصابة فيما كان عدد المتعافين 4505".

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