الانبار توجز نتائج حملة اسود الجزيرة الامنية الاولى على المناطق الصحراوية للمحافظة

2020/09/25 | 18:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اوجز القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة نتائج حملة اسود الجزيرة الامنية الاولى التي انطلقت قبل ثلاثة ايام مستهدفة المناطق الصحراوية غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وحرس الحدود والحشدين الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش تمكنت خلال حملة اسود الجزيرة الامنية الاولى من تطهير مناطق السكريات والشعباني والقرى الصحراوية التي تربط حدود محافظتي صلاح الدين والموصل وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية “.واضاف ان” القوات الامنية تمكنت من تدمير اربعة مضافات سرية والاستيلاء على عجلتين لارهابي داعش فضلا عن تفكيك 13 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ابان سيطرته على المناطق المستهدفة ، مبينا ان” القوات الامنية شرعت بعمليات تمشيط للمناطق المستهدفة بحثا عن بقايا لخلايا ارهابي داعش “.



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