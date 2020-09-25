شاهد.. صور جديدة لعمليات مكافحة الارهاب في الناصرية

2020/09/25 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

تستمر عملية البحث عن الناشط في تظاهرات الناصرية، سجاد العراقي، الذي كان قد اختطف على يد مسلحين مجهولين، دون معرفة مصيره منذ حوالي أسبوع.

وحصلت (بغداد اليوم) على صورة تظهر انتشار القوات الأمنية في عدة مناطق زراعية بمحافظة ذي قار، وتقوم بعمليات البحث والتفتيش عن المختطف العراقي.

وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار، قد كشفت أمس الخميس، عن اخر التطورات بشأن عملية البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العميد فؤاد كريم لـ (بغداد اليوم) ان "عملية البحث والتفتيش التي تقوم بها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والجيش العراقي توقفت منذ يومين".

واوضح ان "سبب التوقف جاء بعد حدوث اشكالية مع شخصيات ذات ثقل اجتماعي مهم، وستستأنف العملية في الساعات المقبلة بعد ان حلت الاشكالية التي حصلت، ولحرص الحكومة والقوات الامنية على النسيج الاجتماعي ولإثبات نيتها الحسنة توقفت العملية حينها وانسحبت القوة الامنية للقاعدة الجوية في الناصرية ".

وتابع ان " القوات الامنية تعمل وفق معلومات امنية استخباراتية ولا تهدف للإساءة لأي شخصية او مواطن وانما تعمل على العثور على العراقي وتطبيق القانون".

واشار العميد كريم الى ان " قيادة الشرطة وبتوجيه من القائد العام استلمت الملف من جديد وستباشر البحث وفق خطة معدة، ونعد ابناء المحافظة باخبار سارة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، جهاز مكافحة الارهاب بالتوجه الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء مُصطفى الكاظمي توجهت قوات من جهاز مُكافحة الإرهاب إلى مُحافظة ذي قار لتحرير الناشط المُختطف وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم إلى العدالة".

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يتحرك وفقا لرؤى القائد العام للقوات المُسلحة وينفذ الواجبات التي تُطلب منه على أكمل وجه".

ودعت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء (22 أيلول 2020)، أهالي المحافظة إلى التعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، فيما أكدت أن قوات الجهاز لا تستهدف أي رمز، وجاءت بأوامر عليا.

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