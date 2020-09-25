الكشف عن طبيعة الفيضان الذي تتعرض له مصر

2020/09/25 | 18:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]قال الخبير وأستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن الفيضان الذي تتعرض له بعض محافظات دلتا مصر "ليس من حصة الدولة".

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