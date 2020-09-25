طائرات ومدفعية تركية تقصف مناطق باقليم كوردستان

2020/09/25 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية يوم الجمعة، عدة مناطق داخل اقليم كوردستان.

وافاد مراسلنا في آميدي، ان الطائرات قصفت اليوم، منطقة برواري بالا بناحية كاني ماسي في قضاء آميدي، لافتا الى ان المدفعية التركية قصفت ايضا مناطق جبل " خامتير" بناحية دركار في زاخو.

واضاف: انه لا معلومات عن حجم الخسائر الناجمة جراء القصف، مشيرا الى ان مساحات واسعة من الاراضي الزراعية والغابات احترقت، لتكرار العمليات التركية على مناطق اقليم كوردستان.

وكان الجيش التركي قد بدأ عمليات عسكرية، منتصف حزيران المنصرم، بذريعة تواجد مقرات حزب العمال الكوردستاني، ورغم مناشدات ومطالبات عراقية رسمية، ما تزال العمليات مستمرة.

PUKmedia خاص‌

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