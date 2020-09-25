كورونا.. تسجيل 25 وفاة و706 اصابة جديدة في كوردستان

2020/09/25 | 18:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ اقليم كوردستان خطوات عديدة لمواجهة كورونا

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