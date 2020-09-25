"سوريا الديمقراطية" تُطلق عملية عسكرية على الحدود السورية-العراقية

2020/09/25 | 18:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات سوريا الديمقراطية تشكلت من مكونات المنطقة

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