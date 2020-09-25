الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز 23 سفينة أجنبية ويؤكد سيطرته على الملاحة

2020/09/25 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجازه عددا من السفن الأجنبية في مياه الخليج، في إطار مكافحة تهريب الوقود.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري ان ثلاثة وعشرين سفينة أجنبية محتجزة لدى بلاده، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول ملكية السفن وحمولتها.

وأضاف أن الحرس الثوري رصد قبل خمسة أيام حاملة طائرات أمريكية والمجموعة القتالية التابعة لها قبل دخولها إلى مضيق هرمز والمياه الخليجية.

وتابع أن الحرس الثوري قادر على رصد كل التحركات البحرية في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان عبر طائرته المسيرة.

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