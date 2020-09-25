2020/09/25 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجع مراقبون قرار اغلاق مكاتب الأجهزة الأمنية والهيئات في مطار بغداد الى اصدار قرارات القاء قبض ومنع سفر ضد مسؤولين متورطين بعمليات فساد.

واكد مراقبون ان تلك القرارات تمنع محاولات لهروب أي مطلوب للدولة مما يؤشر قرب صدور قوائم منع جديدة تضم رؤوسا كبيرة من أصحاب المناصب العليا، لافتين الى ان جهود مكافحة الفساد ستستمر، الامر الذي ينذر بسقوط حيتان الفساد الذين كانوا بعيدين عن الحساب والعقاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء التعددية الأمنية في مطار بغداد تمنع هروب كبار المتهمين بالفساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء التعددية الأمنية في مطار بغداد تمنع هروب كبار المتهمين بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).