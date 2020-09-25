2020/09/25 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفيما أشارت إلى تماثل 4505 حالات للشفاء من الوباء، أكدت تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق.. تسجيل 4593 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق.. تسجيل 4593 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).