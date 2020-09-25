نائب أرجنتيني يقبل صدر زوجته اثناء جلسة برلمانية افتراضية

2020/09/25 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أوقف نائب أرجنتيني عن العمل بعد تقبيله صدر زوجته اثناء جلسة برلمانية افتراضية.وحاول خوان إميليو أميري الاعتذار، موضحًا أنه كان يعتقد أن الربط بالإنترنت لم يكن متاحا في ذلك الوقت.وتابع هذا الموقف الجنسي خلال جلسة البرلمان الآلاف من المتابعين خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حقق فيديو منذ ذلك الحين نسبة مشاهدة عالية.[…]

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