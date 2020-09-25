2020/09/25 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – سُجِّل في الأردن، اليوم الجمعة، 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 610 محلية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إلى 7211، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وحسب الموجز، توزعت الحالات المحليّة إلى “306 إصابة في العاصمة عمّان، 24 في الكرك، 146 في البلقاء، 8في إربد، 91 في الزرقاء، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في الاردن | 3 وفيات و620 إصابة جديدة بالفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في الاردن | 3 وفيات و620 إصابة جديدة بالفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).