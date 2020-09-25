 وزير الدفاع يشيد بقدرات الحشد الشعبي في مسك 13 قاطعا امنيا

2020/09/25 | 18:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد الحشد الشعبي، الجمعة، بان وزير الدفاع اشاد بقدراتنا في مسك 13 قاطع ضمن حدود ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” زيارة وزير الدفاع قبل يومين الى قاطع قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) ولقاءه مع قيادات الحشد الشعبي حملت اشاده من قبله بالدور الكبير والايجابي للحشد في مسك 13 قاطع مهم وخفض معدلات ارهاب داعش بنسبة تجاوزت الـ80% واعادة مئات الاسر النازحة الى مختلف المناطق المحررة”.

واضاف الحسيني،انه” تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الامني بشكل اكبر من قطعات وزارة الدفاع وسد الفراغات الحاصة في بعض الفراغات وادامة زخم العمليات المشتركة في القواطع ذات الاهتمام المشترك والاسناد القتالي عند الضرورة لمواجهة الارهاب”.

واشار الحسيني ال ان” الحشد الشعبي ستكون له صولات كبيرة في مواجهة الارهاب وهناك مسارات جديدة للعمل والخطط الميدانية سترى النور قريبا “.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وهو يشكل قوة فعالة ومحورية في اسناد الملف الامني في اجزاء واسعة من المحافظة.انتهى 25

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