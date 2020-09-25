2020/09/25 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعتذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على عملية قتل مواطن كوري جنوبي في البحر، وفق ما نقلت وكالة “يونهاب” عن مكتب الرئاسة في سيول الجمعة.وأفادت الرئاسة الكورية الجنوبية بحسب “يونهاب” أن كيم وصف الحادثة “بالمعيبة” واعتذر على “خيبة الأمل التي تسببت بها للرئيس مون جيه-إن والكوريين الجنوبيين”.وقالت وكالة يونهاب إن “الجنود الكوريين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيم يعتذر عن قتل جنود كوريين شماليين لمواطن جنوبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيم يعتذر عن قتل جنود كوريين شماليين لمواطن جنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).