اللامي : عمل اللجنة ما زال مستمرا رغم الملفات الكبيرة في وزارة الكهرباء

2020/09/25 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -قال عضو لجنة تحقيق عقود الكهرباء النائب علي اللامي،إن عمل اللجنة ما زال مستمرا رغم الملفات الكبيرة في وزارة الكهرباء، مؤكدا ان النتائج ستعرض في الايام المقبلة.وقال اللامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بعقود الكهرباء مستمرة في عملها ولم تتوقف”، لافتا إلى أن “عمل اللجنة […]

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