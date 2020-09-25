هل الكلاب قادرة على اكتشاف فيروس كورونا؟

2020/09/25 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت سلطات مطار هلسنكي في فنلندا كلاب مدربة لتحديد الركاب المصابين بفيروس كورونا المستجد في تجربة أولى بعد دراسة قال معدوها إن الكلاب قادرة على شم الفيروس بدقة كبيرة.

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