خلال 5 سنوات.. العراق يحتل المركز الخامس بقائمة اكثر الدول استيراداً للأسلحة في الشرق الاوسط وافريقيا

2020/09/25 | 19:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تعتبر دول الشرق الأوسط من أكثر الدول استيرادا للأسلحة، فإلى الآن وعلى مدار السنوات السابقة، اشتعلت صراعات وحروب أهلية دفعت حكومات وجهات غير حكومية إلى شراء أنواع مختلفة من السلاح.

دراسة جديد لمركز “السياسة الدولية”، أوردت أرقام ومعلومات عن كم الأسلحة التي صدرتها القوى العالمية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام 2015 إلى 2019، بجانب أكبر المستوردين في المنطقة.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة للسلاح إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبجانب كونها مصدر الأسلحة الأكبر على مستوى العالم بنسبة 36 بالمئة، استحوذت الولايات المتحدة على 48 بالمئة من نسبة السلاح المصدرة إلى المنطقة.

ويأتي في المرتبة الثانية لمصدري السلاح إلى المنطقة، روسيا بنسبة 17 بالمئة، ثم فرنسا في المركز الثالث بنسبة 11 بالمئة، ثم المملكة المتحدة في المركز الرابع بنسبة 5 بالمئة، وأخيرا ألمانيا في المركز الخامس بنسبة 5 بالمئة.قائمة أكبر المصدرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2015 إلى 20191- الولايات المتحدة – 48 بالمئة2- روسيا – 17 بالمئة3- فرنسا – 11 بالمئة4- المملكة المتحدة – 5 بالمئة5- ألمانيا – 5 بالمئةوقد صدرت الدول الخمسة نحو 85 بالمئة من الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 2015 إلى 2019، وقد احتلت الصين نحو 3 بالمئة فقط، رغم توقعات سابقة بأن تكون بديلا لموردي الأسلحة الأساسيين إلى المنطقة.وبالنسبة للمستوردين في الفترة من 2015 إلى 2019، كانت السعودية المستورد الأكبر للسلاح بنسبة 29.5 بالمئة، يليها مصر في المركز الثاني بنسبة 14.2 بالمئة، ثم الجزائر بنسبة 10.4 بالمئة، ثم الإمارات بنسبة 8.5 بالمئة، ثم العراق بنسبة 8.4 بالمئة.قائمة أكبر المستوردين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2015 إلى 20191- السعودية – 29.5 بالمئة بالمئة2- مصر – 14.2 بالمئة3- الجزائر – 10.4 بالمئة4- الإمارات – 8.5 بالمئة5- العراق – 8.4 بالمئةولفتت الدراسة إلى أن صفقات السلاح في المنطقة في الفترة من 2015 إلى 2019، مثلت نسبة تتراوح من ثلث إلى نصف صفقات السلاح العالمية.أما بالنسبة للسلاح الأميركي، فكانت السعودية هي المستورد الأكبر له بنسبة 74 بالمئة، والكويت بنسبة 70 بالمئة، والإمارات بنسبة 68 بالمئة، وقطر بنسبة 50 بالمئة، والبحرين بنسبة 33 بالمئة.كما احتل السلاح الأميركي النسبة الأكبر من مشتريات المغرب بنسبة 91 بالمئة، وإسرائيل بنسبة 78 بالمئة، والأردن بنسبة 73 بالمئة، ولبنان بنسبة 73 بالمئة.وبشكل عام، تقول الدراسة إن الولايات المتحدة كانت المصدر الأكبر للأسلحة لأكثر من ثلثي دول المنطقة، أي 13 دولة من أصل 19.شكلت عمليات التسليم الإقليمية ثلثًا واحدًا إلى أكثر من نصف عمليات التسليم في جميع أنحاء العالم لكل من أكبر خمسة مزودين للأسلحة.

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