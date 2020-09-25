المسعودي : الحكومة العراقية تدفع سنويا للموظفين 50 مليار دولار

2020/09/25 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان الحكومة انفقت في العام الماضي 116 تريليون دينار مقابل استحصالها ثلاثة تريليونات فقط، لافتا الى ان الحكومة تدفع سنويا للموظفين 50 مليار دولار.وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الحكومة وعلاقاتها أصبحت مع البرلمان أشبه بلعبة القط مع الفأر”، لافتا الى […]

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