أغزوا تغنموا بنات الأصفر - سامح عسكر

2020/09/25 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر هذا من أشهر الأحديث المنسوب للنبي من طرف الشيوخ لتشجيع الجنود على الحرب بقصد النكاح والسبي والجنس ونصه كالتالي "اغزوا تبوك ، تغنموا بنات الأصفر ونساء الروم"، وبنات الأصفر هم نساء أوروبا والشام الذين كانوا يقعون تحت الحكم الروماني ، أما قصة الحديث فبدأت من الشيخ أبو بكر البزار في مسنده والمتوفي عام 292 هـ الذي عاصر البخاري ومسلم وابن حنبل وشهد أولى بدايات عصر التدوين..كتاب البزّار ليس من ال ......





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