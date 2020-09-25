مقتدى الصدر داعمٌ لجهود حفظ العراق استكمالا لخطوات الكاظمي

2020/09/25 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، دعم حزبه مساعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية الى السيطرة على السلاح المنفلت.

وأكد سلام في تصريح، عدم إمكانية بناء دولة قوية في ظل استمرار وجود السلاح خارج سيطرة الدولة والفساد، معربا عن مساندة وتضامن حزبه مع الإجراءات الحكومية، وما تضمنته التغريدة الأخيرة للكاظمي.

وفي تعليق على التغريدة الأخيرة للسيد مقتدى الصدر اوضح سلام ان القوى الكردية تعتبر أي موقف لزعيم سياسي او ديني، يدعم من خلاله إجراءات نزع السلاح المنفلت ويحقق هيبة الدولة، تعتبره خطابا وطنيا شجاعا.

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