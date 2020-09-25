نائب عن صادقون يرفض الاتهام الامريكي بتهديد الحشد الشعبي امن العراق

2020/09/25 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / رأى النائب عن كتلة الصادقون، ثامر ذيبان، أن اتهام الحشد الشعبي بتهديد أمن العراق من قبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل، مرفوض، مبينا ان الحشد لديه الفضل في تحرير الأراضي من داعش وإعادة الاستقرار للبلاد.ونقل بيان لموقع صادقون عن ذيبان قوله ان : تصريحات المسؤولين الأمريكان بالاضافة إلى وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية سواء في السفارة وسط المنطقة الخضراء، أو في القواعد العسكرية، هو محط اشمئزاز واستفزاز للعراقيين.وأضاف أن : الحشد مؤسسة عسكرية حكومية تعمل تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، ووفق السياقات القانونية والعسكرية"، مؤكدا أن "هناك اعتداءات متكررة واستفزازا من قبل الامريكان تجاه الحشد.وبين أن : الحشد دمر مشروع داعش الإرهابي وحرر الأراضي بالتعاون مع القوات المسلحة العراقية الأخرى، ولم يصدر منهم أي تصرف خارج السياقات القانونية أو يهدد الأمن العراقي أو السلم المجتمعي كما يزعم الامريكان الذين يحاولون زرع الفتنة./انتهى3

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