وفد أممي يزور القرى المحررة في حوض سنسل شمال شرق بعقوبة

2020/09/25 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / وصلت بعثة اممية انسانية الى القرى المحررة شمال شرق بعقوبة التي كانت أحد أكبر معاقل داعش ومسرحا لهجمات متكررة في السنوات الماضية .وقال قائممقام قضاء المقدادية بالوكالة حاتم التميمي لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / ا إن منظمة / أوتشا / الاممية وصلت الى قرى حوض سنسل شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة من اجل تنفيذ برامج انسانية وخدمية تعالج الاضرار السلبية التي خلفها تنظيم داعش خلال السنوات الستة الماضية.واضاف ان الزيارة الاممية لقرى محررة من سطوة داعش خطوة تمهيدية اولى لعودة المنظمات الانسانية الى القرى المنكوبة والاسهام باعادة الحياة وتأهيل المفاصل الخدمية والحياتية وتنفيذ برامج مجتمعية فاعلة.



لافتا الى ان دور المنظمات الدولية والانسانية في قضاء المقدادية محدود من حيث انجاز المشاريع رغم انها صغيرة وتنفذ بامكانيات محدودة .



داعيا المنظمات الدولية الى المساهمة الفعالة لاحياء المناطق المنكوبة في ديالى جراء الارهاب .



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