أزمة سجاد تتفاقم.. إمهال الشرطة 24 ساعة لكشف مصيره

2020/09/25 | 19:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]حدد المحتجون في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، مهلة لقيادة الشرطة للكشف عن الناشط سجاد العراقي.

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