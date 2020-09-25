الحرس الثوري يكشف عن سلاح جوي “ليزري” يسيطر على الخليج

2020/09/25 | 19:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تحدث قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري، اليوم الجمعة، عن انضمام سلاح جديد فعال من الممكن أن يفرض سيطرة إيران على مياه الخليج “ليلا نهارا”.

وفي تصريحات أدلى بها العميد تنغسري للتلفزيون الإيراني، كشف عن انضمام أسراب جديدة من عشرات الطائرات المسيرة إلى القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

ونوه القائد الإيراني إلى أن الطائرات الجديد، التي انضمت الأربعاء الماضي، تتميز بقدرات قتالية وبميزة الطيران العمودي، الأمر الذي “يزيد من نطاق عملياتنا”، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية”.

وتحث تنغسري عن ميزات هذه الطائرات المسيرة كاشفا عن قدرتها الفريدة على “حمل قنابل دقيقة التوجيه مع هزازات الليزر على مدى 1500 كيلومتر”.

وأشار تنغسري إلى أن الحرس الثوري سيقوم بتشكيل المجموعة الخامسة من الطائرات المسيرة في “المنطقة البحرية الثالثة” شمال الخليج، مع انضمام هذه الأسراب الجديدة.

وأكد قائد البحرية في الحرس الثوري في تصريحاته أن منطقة الخليج بأكملها “تحت مراقبتنا واستطلاعنا، بحيث أننا مع القوة الجوفضائية لحرس الثوري لدينا طائرات مسيرة في سماء الخليج الفارسي ليل نهار، ونراقب المنطقة باستمرار ونضعها تحت سيطرتنا بالكامل”، على حد تعبيره.انتهى 25

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