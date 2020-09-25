الحلبوسي يعد مبادرة الصدر خارطة طريق سديدة وواقعية

2020/09/25 | 19:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة ، مبادرة السيد مقتدى الصدر بشان الخروقات الامنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق خارطة طريق سديدة وواقعية.

وقال في تغريدة له ان” ماطرحه السيد الصدر من مبادرة بخصوص الخروقات الامنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله وماتتعرض له المقار الدبلوماسية والرسمية يعد خارطة طريق سديدة وواقعية.

وعبر الحلبوسي عن تاييده ودعمه للمبادرة داعيا الى تبنيها حكوميا وبرلمانيا وسياسيا للحفاظ على سيادة ومؤسسات الدولة وفرض القانون وتجنيب البلاد منزلق المخاطر المجهولة.

وكان رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا الى تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية لمتابعة التحقيق في الخروقات الحاصلة ضد البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.

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