اغتصاب جماعي في  فندق بمصر يهدد بإفشال جهود مكافحة العنف الجنسي

2020/09/25 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – تحولت قضية اغتصاب جماعي يشتبه في أن رجالا من أسر مصرية متنفذة شاركوا فيها الى قصة فضائحية أشاعت مناخا من الخوف في مصر، ما يتهدد حركة #مي تو (أنا أيضا) التي اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة.تعود الأحداث الى العام 2014 اذ يشتبه في أن مجموعة من أبناء أسر متنفذة خدّروا […]

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