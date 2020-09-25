2020/09/25 | 19:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً..اكثر من 170 ناديا من مختلف محافظات العراق يجتمعون في بغداد لرفض الارتباط التنظيمي بوزارة الشباب حسب القانون الجديد

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اكثر من 170 ناديا من مختلف محافظات العراق يجتمعون في بغداد لرفض الارتباط التنظيمي بوزارة الشباب حسب القانون الجديد first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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