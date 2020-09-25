"الفأر البطل".. أنقذ حياة المئات وحصل على ميدالية ذهبية

2020/09/25 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطولات ليست حكرا على البشر فقط، فقد قدمت حيوانات خدمات كبيرة سواء في الحرب أو السلم، وكان آخرها فأرا استطاع الحصول على ميدالية ذهبية

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