الرئيس الفلسطيني يدعو لمؤتمر للسلام برعاية الأمم المتحدة مطلع العام الجديد

2020/09/25 | 19:31 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع عبر الانترنت مع فصائل فلسطينية في رام الله يوم الثالث من سبتمبر ايلول 2020.صورة من ممثل لوكالات الأنباء.الأمم المتحدة (رويترز) - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة إلى عقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل لإطلاق ”عملية سلام حقيقية“ بين إسرائيل والفلسطينيين.وحث عباس الأمين العام للمنظمة الدولية على العمل مع اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي لتنظيم ”مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية“.ورفض الزعماء الفلسطينيون مقترح السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير كانون الثاني وتعترف واشنطن فيه بالمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة كجزء من إسرائيل.وأبلغ عباس الجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدا في تسجيل مصور مسجل سلفا بسبب فيروس كورونا ”لن يكون سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه“.تغطية صحفية ميشيل نيكولز وعلي صوافطة ونضال المغربي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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