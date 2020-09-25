“الأهم في المنطقة”: شاهد فديو اكتشاف موقع آثري عراقي عمره يتجاوز 1500 عام… بفضل “انخفاض مياه دجلة”!

2020/09/25 | 19:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تم العثور قبل عامين من الآن على موقع أثري في ناحية فايدة التابعة لقضاء سيميل بمحافظة دهوك، الموقع عبارة عن مكان لصنع أنابيب المياه، وبدأت في الأيام الأخيرة عملية التنقيب في الموقع الذي من المقرر أن يعلن اليوم الخميس (24 أيلول 2020) عن اكتشافه رسمياً.

ويقول مدير آثار محافظة دهوك حسين احمد، إن الموقع واحد من المواقع الأثرية الحضارية المهمة والنادرة في بلاد ما بين النهرين، ويعود تاريخه إلى أكثر من 1500 سنة من الآن، مضيفا ان الموقع عبارة عن فرن لصنع أنابيب الري وهو من أهم المواقع الأثرية ويعود تاريخه لأكثر من 1500 عام”.

واكد حسن أحمد أن العاملين وكوادر الآثار في كوردستان قادرون على إجراء الابحاث على الموقع ولكن لا مانع لعرضها على مختصين من الخارج، بعد الإنتهاء من الابحاث.

ويقول الخبير الجيولوجي في جامعة دهوك رمضان حمزة، إن الفريق خبراء الآثار عثروا على جرار فخارية كانت تستخدم كأنابيب لنقل المياه، على اعتبار أن منطقة فايدة قريبة من نهر دجلة، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف يدلل على أن المنطقة كانت مأهولة منذ زمن بعيد.

وأضاف رمضان أن انخفاض منسوب سد الموصل قبل سنتين ساهم في اكتشاف آثار أخرى بالمنطقة، حيث تبين المكتشفات الجديدة بأن سكان المنطقة لجأوا خلال سنوات الجفاف إلى نقل المياه من نهر دجلة عبر استخدام الجرار الفخارية كأنابيب لنقل المياه.

بدوره، قال مصدر من دائرة الاثار في دهوك لوسائل الاعلام، إن فريقا من خبراء الآثار أجرى مسحاً لمنطقة فايدة على مدى 15 يوماً، إلى أن توصل إلى هذا الاكتشاف يوم الخميس الماضي، معتبراً أن هذا الاكتشاف الأثري يعتبر الأهم في المنطقة، و أن فحوصات مختبرية ستجرى على المكتشفات الجديدة لتحديد عمرها.

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