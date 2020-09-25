2020/09/25 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الحلبوسي: ما طرحه السيد الصدر يعد خارطة طريق سديدة وواقعية لحفظ أمن البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الحلبوسي: ما طرحه السيد الصدر يعد خارطة طريق سديدة وواقعية لحفظ أمن البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الحلبوسي: ما طرحه السيد الصدر يعد خارطة طريق سديدة وواقعية لحفظ أمن البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).