ذا اندبندت: مجاميع مسلحة تحاول جر جهاز مكافحة الإرهاب لمواجهة مع العشائر

2020/09/25 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت تقرير لصحيفة الاندبندت عربية ، ان الفصائل المسلحة تحاول جر جهاز مكافحة الارهاب والقوات المساندة الى مواجهة جانبية مع العشائر للتشويش عن الأطراف الرئيسية المتورطة بقضية اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي.

وأشار التقرير، الى قيام منصات إعلامية مشبوهة بشن هجوم واسع على الحكومة وجهاز مكافحة الإرهاب، في محاولة لتأجيج الصراع بين الحكومة والعشائر، بعد قيامه بمداهمة بيت أحد شيوخ العشائر في قضاء سيد دخيل، مما يشكل خطراً على هيبة الدولة وإمكانياتها بضبط القانون.

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