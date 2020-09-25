ديالى: 70 % من وفيات كورونا هي لمصابين اعمارهم تجاوزت الـ 60 سنة  

2020/09/25 | 19:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اكد عضو لجنة الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون، الجمعة، بان 70% من وفيات مصابي كورونا هي لمصابين اعمارهم فوق الـ60 سنة ويعانون من امراض مزمنة.

وقال سعدون في حديث لـ/ المعلومة/،انه” خلال الاشهر 7 الماضية سجلت ديالى اكثر من 200 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بشكل رسمي منها 70% منها هم لمصابين اعمارهم فوق الـ60 عاما يعانون بالاساس من امراض متعددة منها العجز الكلوي والذبحة الصدرية والضغط والسكر بالاضافة الى ان نسبة ليست قليلة من الحالات تصل وهي متاخرة وفي وضع حرج للغاية تكون نسبة انقاذهم اقل من 50%”.

واضاف سعدون ، ان “ا نخفاض الاصابات بين فترة واخرى لايعكس انحسار الفيروس او اختفاء ضراوته بل هو بالاساس عبارة عن موجة تاخذ بالارتفاع بعض الوقت ثم تعاود الانخفاض وليس لها نسق ثابت في اتجاه معين”.

واشار عضو خلية الازمة الصحية في ديالى الى ان” نسبة التزام الاهالي بالارشادات الوقائية تتراوح من 5-10% مبينا ان الفيروس انتشر في المجتمع ولو كانت هناك التزام في بادى الامر لما وصلنا الى تسجيل الاعداد الكبيرة على مستوى البلاد بشكل عام”.

وكانت ديالى سجلت اكثر من 8600 اصابة مؤكدة خلال الاشهر الماضية بينها اكثر من 8200 تماثلت للشفاء.



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