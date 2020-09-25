الكشف عن موعد عرض نتائج التحقيق بعقود الكهرباء

2020/09/25 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن عضو لجنة تحقيق عقود الكهرباء النائب علي اللامي، الجمعة، عرض نتائج التحقيق بعقود الكهرباء في الأسبوع المقبل.

وقال اللامي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (25 ايلول 2020)، إن "اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بعقود الكهرباء مستمرة في عملها ولم تتوقف".

واضاف، ان "عمل اللجنة كبير لأن ملفات وزارة الكهرباء كثيرة وكبيرة وتم عقد أربع إلى خمس جلسات ولقاءات بخصوص هذا الموضوع مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وكذلك أربع جلسات مع هيئة النزاهة".

واوضح، أنه "تم إرسال جميع العقود من العام 2015 وهذه العقود تحتاج إلى فنيين لتثبت الخلل وهدر المال العام فيها وهناك توصيات ونتائج من قبل اللجنة ستعرض في الأسبوع المقبل".

ا.ح

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