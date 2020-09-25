القبض على متهمين بحوزتهما عملة اجنبية مزورة في البصرة

2020/09/25 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت القوات الأمنية في البصرة اليوم الجمعة " القبض على متهمين بحوزتهما مبلغ ١٠١٥٠ دولارا مزورا وآلة حادة مع عجلة.وذكر مصدر امني بعد ورود معلومات امنية بوجود أشخاص يقومون بشراء مواد من مواطنين بأموال مزيفة تم تشكيل فريق عمل امني من قبل قسم شرطة النجدة وبأمر وتوجيه من قبل قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي تم نصب كمين وإلقاء القبض على متهمين وبحوزتهما ١٠١٥٠ دولارا مزورا والة حادة مع عجلة.واضاف " تم تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم./ انتهى

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