ترهيب اميركي للعراق.. بين محور المقاومة وحلف التطبيع

2020/09/25 | 19:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال ملف انسحاب القوات الاميركية من العراق يعاني بين التمسك الاميركي بالبقاء، وفق ما قدّمته واشنطن في الحوار الاستراتيجي العراقي الاميركي من طرح ا...

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