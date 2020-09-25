صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “814″ المسجلة اليوم

2020/09/25 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 814 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 20

ابو دشير —————— 24

الاسكان —————— 12

الاعلام —————— 36

البياع —————— 23

التاجي —————— 16

الثراث —————— 1

الحارثية —————— 4

الحرية —————— 13

الخطيب —————— 3

الــدورة -———-—— 84

الدولعي —————— 1

الرحمانية —————— 5

السيدية —————— 19

الشالجية —————— 2

الشرطة الخامسة ——- 5

الشعلة —————— 32

الصالحية —————— 9

الطارمية —————— 14

العامرية —————— 8

العطـيـفيـة -————— 9

العلاوي ———————- 8

الغزاليـة -————— 31

القادسيـة —————- 14

الكاظميـة ————— 78

الكرخ ———————— 3

اللطيـفيـة ————— 1

المحمودية ————— 72

المنصور —————- 32

المواصلات -————- 19

النصر والسلام ———- 1

الوشاش ——————- 2

اليـرموك ——-——— 22

جــكوك —————- 1

حي الجامعة ————- 18

حي الجهاد -———— 23

حي الخضراء -———— 15

حي العامل -————- 66

حي العدل ——-——- 27

حي الفرات —————— 2

سبع البور ————— 1

ســويـب ————— 2

شارع حيفا —————- 1

ناحية الرشيد ————— 5

جانب الرصافة -——— 16

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة بابل ——-—- 2

محافظة ديالى -——— 1

محافطة المثنى ——— 1

محافظة كربلاء ——— 1

الشفاء:

810

الوفيات:

4

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